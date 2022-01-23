Разбойник из Красноозерного шесть лет скрывался от полиции. Его поймали в Уфе

По информации ivbg.ru, 22 января в частном доме на улице Ветошникова в Уфе задержан 30-летний житель поселка Красноозерное Приозерского района. Мужчина с 2016 года находился в федеральном розыске.

Следствие полагает, что в декабре 2015 года в подъезде дома на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге он с помощью кастета отобрал у прохожего два мобильных телефона общей стоимостью 66 тысяч рублей.

Тогда по факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого нашли и отпустили под подписку о невыезде. А он сбежал.