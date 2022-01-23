Житель Кингисеппа перенаправил звонок мошенников в полицию. Мошенники отомстили на уголовное дело

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 21 января около 10:00 в полиции Кингисеппского района сообщили о минировании дежурной части на улице Карла Маркса. При осмотре здания взрывчатки не обнаружено.    

Владелец номера установлен – им оказался 46-летний житель Кингисеппа, работающий в ООО ЧОП «Газпром охрана». Он рассказал, что на его телефон стали поступать звонки от мошенников о списании денежных средств.

Охранник решил бороться со спамом с помощи переадресации таких звонков, указав номер дежурной части полиции. Установлено, что звонок поступил из Москвы с номера АТС, предоставляющей виртуальные номера.

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