Буйная семейка с малышом на руках и ножом устроила скандал в петербургской автомастерской — видео

Молодых людей пришлось успокаивать росгвардейцам.

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По информации телеграм-канала Питер Live, молодая семья пришла в автомастерскую на разборки. Пока девушка занималась ребенком, при этом ругаясь с сотрудниками мастерской, парень красовался с ножом на перевес.

На помощь слесарям приехали бойцы росгвардии и утихомирили буйную семейку.

В скандале никто не пострадал.