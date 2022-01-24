Буйная семейка с малышом на руках и ножом устроила скандал в петербургской автомастерской — видео

Молодых людей пришлось успокаивать росгвардейцам.
По информации телеграм-канала Питер Live, молодая семья пришла в автомастерскую на разборки. Пока девушка занималась ребенком, при этом ругаясь с сотрудниками мастерской, парень красовался с ножом на перевес.
На помощь слесарям приехали бойцы росгвардии и утихомирили буйную семейку.
В скандале никто не пострадал.
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