В первый день старта «Лыжных стрел» в Токсово и Шапки отправились более тысячи любителей активного отдыха

Специальные пригородные поезда «Лыжные стрелы» накануне начали курсировать из Петербурга в сторону лыжных баз в Токсово и в поселке Шапки Ленобласти.

23 января с Финляндского и Московского вокзалов на лыжные базы отправились более тысячи любителей активного отдыха. Напомним, что бесплатные билеты можно получить в отделах спорта администраций районов Петербурга. Во время посадки пассажирам необходимо будет предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. Также обязательно наличие масок и перчаток.

Как ранее сообщал ivbg.ru, с Финляндского вокзала до Токсово следующие «Лыжные стрелы» отправятся 29 января, 6,12, 20, 26 февраля и 6,12, 20, 26 марта. В Шапки поезда полетят в эти же числа, но с главного вокзала Северной столицы.

До 31 марта. лыжники и сноубордисты Ленобласти и Петербурга могут бесплатно провозить инвентарь в электричках.