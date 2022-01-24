Студентку, пытавшую взорвать банкомат в Вырице, отправили под стражу

Гатчинский городской суд избрал меру пресечения студентке петербургской юридической академии, которая пыталась взорвать и ограбить банкомат в Вырице.

Девушка проведет под арестом два месяца, до 17 марта. Постановление суда в законную силу еще не вступило, сообщает пресс-служба судов Ленобласти.

Как ivbg.ru сообщал ранее, 18 января рано утром девушка принесла в отделение банка газовый баллон и подцепила его пластиковыми трубами к банкомату, где лежало 3,3 млн рублей. Но взорвать банкомат она не смогла и сбежала. Вечером того же дня ее задержали.