Иммунолог Жемчугов предрёк окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Автор: Александр Селиванов
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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов спрогнозировал скорое завершение пандемии COVID-19.

По его словам, акцентировать внимание нужно не на максимальных показателях прироста зараженных, главное – дифференцировать заболевания на ранних сроках, чтобы зараженные «омикроном» пациенты с легким течением заболевания могли лечиться амбулаторно, а система здравоохранения не была перегружена, сообщает РИА «Новости».

Жемчугов подчеркнул, что в России сложно дать прогнозы из-за специфических транспортных связей внутри страны, в основном проходящие через столицу.

Иммунолог добавил, что цель «омикрона» – массивный «засев» планеты, без многочисленных погибших. В планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, отметил Жемчугов.

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22.01.2022 188
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