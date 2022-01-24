В Пулково в машине нашли тело таксиста с перерезанным горлом

Тело таксиста с перерезанным горлом нашли в салоне автомобиля, который стоял на съезде с пандуса в аэропорту «Пулково» в Петербурге.

Погибшим оказался 26-летний мужчина из Таджикистана. Криминалисты зафиксировали, что горло, затылок и грудная клетка водителя изрезаны.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в машине были четыре человека. Двое чуть позже вышли из авто, после машина направилась в сторону пандуса.

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Как пишет паблик «Мэш на Мойке», таксист выполнял обычный заказ — вез троих мужчин с Васильевского острова. Во время поездки у них произошел конфликт. Пассажиры несколько раз ударили таксиста кухонным ножом в шею и перерезали горло. А затем нападавшие ушли в аэропорт, сейчас их разыскивают.

Нож уже нашли. Возбуждено уголовное дело.