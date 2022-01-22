В Никольском группа подростков избила сверстника, заставила раздеться, встать на колени и извиняться

Подростка жестоко избили в результате конфликта со сверстниками в парка-усадьбы Скворицы в селе Никольское Гатчинского района Ленобласти. Следком возбудил уголовное дело.
Инцидент произошел днем 19 января. По версии следствия, группа подростков в возрасте от 14 до 16 лет избила 14-летнего подростка ногами по голове и телу, после чего вынудила снять верхнюю одежду, встать на колени на снегу и извиняться.
Следователи осмотрели место происшествия, а также назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства произошедшего. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Гатчинского района также начала проверка. В ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, а также другим обстоятельствам произошедшего.
Это уже не первый случай издевательств подростков над сверстниками в Ленобласти. 11 января в Тосненском районе четверо подростков избили руками и ногами по голове и телу 13-летнюю девочку. Также возбуждено уголовное дело.