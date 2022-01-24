В Черенцово «скорая» не смогла доехать до пациентки из-за нечищенных дорог

Врачи не смогли своевременно попасть к пациентке с инсультом в Тихвинском районе Ленобласти из-за нечищенной от снега дороги.

Как рассказал ivbg.ru племянник пациентки Сергей Тренин, пенсионерку пришлось на личном полноприводном автомобиле доставлять до автомобиля скорой помощи, который остановился на подъезде к поселку Черенцово, боясь увязнуть в снегу.

Из-за не оказанной вовремя медицинской помощи случилось осложнение в виде кровоизлияния головного мозга. Пациентка сейчас находится в реанимации.

По словам местных жителей, в начале прошлой недели они просили администрацию отправить на поселковую дорогу машину-грейдер. В итоге приехал небольшой трактор, который, как видим, не справился со своей задачей.

«Очередной раз подтверждается наплевательское отношение органов местного самоуправления к жителям района», — рассказал Сергей Тренин.

После инцидента дорогу наконец-то расчистили и расширили, техника работала допоздна 23 января. Состояние пенсионерки в настоящее время имеет положительную динамику.

Родственниками написано заявление в прокуратуру и в администрацию Ленинградской области.