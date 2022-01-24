Ведущий инспектор петербургской таможни подозревается в получении взятки

Автор: Гузель Галимова
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Ведущий инспектор таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления подозревается во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело.

Он обвиняется в том, что совместно с другими сотрудниками таможни систематически получал взятки от экспортеров грузов за беспрепятственное проставление отметок на отгрузку. Соблюдение требований перевозимых товаров не проверялось, сообщает пресс-служба следком Ленобласти.

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Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Так, в октябре-ноябре 2021 года обвиняемый получил от предпринимателя взятки на общую сумму 22 тысячи рублей. Таможенник был задержан в автомобиле в ходе оперативного эксперимента, когда ему передавали очередную взятку в размере 15 тысяч рублей.

Обвинения предъявлены старшему инспектору и трем бывшим сотрудникам таможни. Расследование уголовного дела продолжается.

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22.01.2022 139
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