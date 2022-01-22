Специалиста Госстройнадзора Ленобласти подозревают в получении взятки

Следствием установлен еще один эпизод передачи взаятки специалисту Госстройнадзора Ленобласти Роману Кирбабину.

По версии следствия, в декабре 2020 года гендиректор петербургской строительной компании через посредника передал 220 тысяч рублей главному специалисту отдела по надзору за строительством зданий и сооружений Госстройнадзора. Деньги предназначались за получение заключения о соответствии объекта капитального строительства, а именно — склада в Виллозовском поселении.

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В отношении всех трех лиц возбуждены уголовные дела. Кирбабина отправили под домашний арест.

Отметим, что предыдущий эпизод также касался Виллозского поселения. Тогда он получил 170 тысяч рублей. В октябре в Госстройнадзоре прошли обыски.