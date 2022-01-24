Жители одного из районов в Первомайском 40 часов сидят без тепла и света в домах

Девять домов в микрорайоне в Выборгском районе остались без электричества еще в выходные. Авария произошла на частных сетях, закопанных под землей.

Как поделился 47news 24 января, председатель товарищества собственников «Кивеннапа-Север», больше суток в микрорайоне Кивеннапа в поселке Первомайское нет электричества. Авария на коммуникациях произошла еще ночью 23 января и лишила «цивилизщации» девять домов. На данный момент света в домах и квартирах нет почти 40 часов.

Жители остались без электроснабжения, отопления и горячей воды. У нас газовый котел, но для его розжига необходимо электричество. Люди вынуждены греться в машинах, — поделились в ТСН.

Устранить нарушение на данный момент нельзя, поскольку необходимо еще добраться до места аварии на что нужно согласие собственника.