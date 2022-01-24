Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Банк России сообщил, что с 24 января (с 15:00 по мск) решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Это решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, говорится на сайте регулятора. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, пишет «Интерфакс«.

Объявление о прекращении закупок было сделано после резкого снижения курса рубля — в ходе торгов 24 января стоимость доллара впервые с ноября 2020 года превысила 79 руб., а курс евро перевалил за 89 руб., впервые с июля 2021 года.

Ранее Банк России предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России.