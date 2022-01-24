Песков: введение локдауна в России не обсуждается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что объявление локдауна в стране даже не обсуждается.

Слова Дмитрия Пескова приводит ТАСС в понедельник, 24 января. Как отметил пресс-секретарь, по данным оперативного штаба в России пока не фиксируется рост госпитализаций с коронавирусом. Кроме того, «омикрон»-штамм переносится у пациентов в легкой форме. Все это позволяет пока не думать о введении локдауна в России

А все остальные предположения, знаете, это — от лукавого, — подытожил Дмитрий Песков.