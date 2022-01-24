Ленобласть усилила коронавирусные ограничения

Изменения в «антиковидное» постановление региона вносят коррективы в работу общественного транспорта, спортзалов и кафе.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в понедельник, 24 января. Копию постановления публикует Комитет МСУ ленинградской области в Instagram.

Согласно новым требованиям, с сегодняшнего дня массовые мероприятия могут проходить при численности не более 50 человек.

Также до 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий и бань. Это касается и ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.

В общественном транспорте можно находиться только в защитных масках.

Еще одной поправкой работодателям Ленобласти рекомендовано перевести на удаленную работу минимум 30% работников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Комитет МСУ Ленобласти (@komitetmsu47)