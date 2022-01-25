Электромопед и инвалид-колясочник: петербуржцы необычно относятся к уборке снега

В Санкт-Петербурге продолжается беда с вывозом снега и уборкой улиц. Жители города творчески относятся к проблеме.
По информации телеграм-канала Питер Live, в одном из дворов Северной столицы мужчина сам собрал снегоуборочную «технику». За основу был взят маленький электромопед к которому петербуржец прикрепил ковш. Теперь мужчина убирает общий двор самостоятельно.
В тоже время за уборку улиц взялись люди с ограниченными возможностями. Телеграм-канал Раньше всех. Петербург сообщает, что инвалид-колясочник занялся уборкой снега на улицах. Мотивацию мужчины можно понять, ведь если обычным людям тяжело передвигаться по города, то что говорить о коляске.
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24.01.2022 102