Электромопед и инвалид-колясочник: петербуржцы необычно относятся к уборке снега

Автор: Александр Селиванов
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В Санкт-Петербурге продолжается беда с вывозом снега и уборкой улиц. Жители города творчески относятся к проблеме.

По информации телеграм-канала Питер Live, в одном из дворов Северной столицы мужчина сам собрал снегоуборочную «технику». За основу был взят маленький электромопед к которому петербуржец прикрепил ковш. Теперь мужчина убирает общий двор самостоятельно.

В тоже время за уборку улиц взялись люди с ограниченными возможностями. Телеграм-канал Раньше всех. Петербург сообщает, что инвалид-колясочник занялся уборкой снега на улицах. Мотивацию мужчины можно понять, ведь если обычным людям тяжело передвигаться по города, то что говорить о коляске.

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Источник: https://t.me/breaking_piter
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