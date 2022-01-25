В аэропорту Стамбула тысячи пассажиров заблокированы из-за сильного снегопада

Воздушная гавань до сих пор не принимает и не отправляет рейсы.
Работа аэропорта Стамбула с вечера 24 января оказалась парализована из-за снегопада, обрушившегося на крупнейший город Турции.
В результате тысячи людей не могут не только вылететь в пункт назначения, но и просто покинуть воздушную гавань, поскольку все дороги, ведущие в нее, также перекрыты, пишет портал Mynet. В руководстве авиаузла подчеркнули, что всех пассажиров, застрявших в самолетах на взлетно-посадочных полосах, вернули в здание аэровокзала.
За 24 января в аэропорте Стамбула на вылет были отменены 188 рейсов, задержан – 101, на прилет отменены 154 рейса и задержаны 114. На данный момент, 25 января, отмены рейсов продолжаются, их количество также исчисляется десятками.
Стоит отметить, что в Стамбуле за двое суток выпало более 50 сантиметров снега. Синоптики полагают, что снегопад турецком городе будет продолжаться еще несколько дней.