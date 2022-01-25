Эпидемиолог Горелов: любой не болевший COVID-19 человек предрасположен к омикрону

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что любой человек, ранее не болевший коронавирусом, предрасположен к заражению штаммом «омикрон».

— К заражению вариантом «омикрон» предрасположен любой человек, который ранее не встречался с коронавирусной инфекцией, — добавил Горелов.

По его словам, имеющиеся данные дают понять, что пациенты переносят «омикрон» легче, чем другие штаммы, но масштабы распространения этого штамма гораздо впечатляющие, поэтому число пациентов, попадающих в стационар, уменьшаться не будет.

Ранее сообщалось, что доля детей среди заразившихся «омикроном» возросла с 10-11% до 15%.