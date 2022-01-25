ГИС ЖКХ поможет ленинградцам решить вопросы с управляющими и ресурсоснабжающими организациями

Государственная информационная система ЖКХ делает сферу жилищно-коммунального хозяйства прозрачнее и понятнее, обеспечивает легкий доступ к широкому перечню данных.

ГИС ЖКХ — единый ресурс, через который можно посмотреть начисления за разное время, оплатить ЖКУ, ввести и проверить показания приборов учета, проконтролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также их стоимость.

Также через ГИС ЖКХ можно проверить наличие лицензии у управляющей организации, узнать график капитального ремонта дома, принять участие в управлении домом и многое другое.

Ресурс «ГИС ЖКХ» был разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Платформа интегрирована с «Госуслугами», поэтому регистрация не требуется — зайти можно через подтвержденную учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг.