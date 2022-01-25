Ученик Киришской школы стал участником экстремального реалити-шоу «Защитники»

Константин Кузнецов из десятого класса Киришской школы №6 стал участником второго сезона экстремального реалити-шоу.

Из 1044 ребят со всей страны, подавших заявки на участие в шоу, отборочные этапы прошли только 16 человек, среди которых и Константин.

Первый эфир реалити-шоу «Защитники» состоится 23 февраля в группах Российского движения школьников и Юнармии в ВК, а также в Youtube.

Первое в истории патриотическое реалити-шоу для школьников «Защитники» стартовало в прошлом году. Его транслируют в соцсетях и на YouTube. Несколько юношей и девушек из разных регионов страны под неусыпным контролем видеокамер и звёздных наставников соревнуются между собой в силе, сноровке и уме.