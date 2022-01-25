Грозный краснокнижный орлан попал в объектив камеры фотографа из Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Петербуржцу удалось запечатлеть на кадрах редкую хищную птицу в Невском районе Петербурга. 

Фотографии краснокнижного орлана-белохвоста разместил Telegram-канал Петербургский дневник 24 января. Сделать снимки гордой птицы на заледеневшей реке в Петербурге фотографу Антону Кубышкину удалось в минувшие выходные.

Белохвостый орлан занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Грозный краснокнижный орлан попал в объектив камеры фотографа из Петербурга фотографии, Петербург, краснокнижные птицы, Дикие животные в Ленобласти, "орлан"Фото: Петербургский дневник/ Антон Кубышкин
Грозный краснокнижный орлан попал в объектив камеры фотографа из Петербурга фотографии, Петербург, краснокнижные птицы, Дикие животные в Ленобласти, "орлан"Фото: Петербургский дневник/ Антон Кубышкин
Грозный краснокнижный орлан попал в объектив камеры фотографа из Петербурга фотографии, Петербург, краснокнижные птицы, Дикие животные в Ленобласти, "орлан"Фото: Петербургский дневник/ Антон Кубышкин
Грозный краснокнижный орлан попал в объектив камеры фотографа из Петербурга фотографии, Петербург, краснокнижные птицы, Дикие животные в Ленобласти, "орлан"Фото: Петербургский дневник/ Антон Кубышкин
Вам будет интересно
Грозный краснокнижный орлан попал в объектив камеры фотографа из Петербурга фотографии, Петербург, краснокнижные птицы, Дикие животные в Ленобласти, "орлан"
Видео: BMW врезалась в припаркованный посреди дороги на ЗСД каршеринг
Странная авария произошла накануне днем на ЗСД в районе Канонерского острова. Женщина на арендном авто решила полностью остановиться в потоке...
25.01.2022 92
Автор