Грозный краснокнижный орлан попал в объектив камеры фотографа из Петербурга

Петербуржцу удалось запечатлеть на кадрах редкую хищную птицу в Невском районе Петербурга.
Фотографии краснокнижного орлана-белохвоста разместил Telegram-канал Петербургский дневник 24 января. Сделать снимки гордой птицы на заледеневшей реке в Петербурге фотографу Антону Кубышкину удалось в минувшие выходные.
Белохвостый орлан занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Фото: Петербургский дневник/ Антон Кубышкин
Фото: Петербургский дневник/ Антон Кубышкин
Фото: Петербургский дневник/ Антон Кубышкин
Фото: Петербургский дневник/ Антон Кубышкин
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