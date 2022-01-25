В Смольном не обсуждают введение локдауна из-за «омикрона»

Введение в Петербурге локдауна из-за распространения штамма «омикрон» пока не обсуждается. Об этом сообщил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

«Давайте пока не будем говорить о локдауне. Какие-то точечные меры будут приниматься. Возможно, по удаленному режиму. <…> Если будут вводиться ограничения, то будут меры поддержки. Речи о приостановке деятельности пока нет», — отметил чиновник.

При это окончательное решение будет приниматься в оперштабе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также заявил, что объявление локдауна в России даже не обсуждается.