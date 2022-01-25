Все медики Ленобласти будут переведены на осмотры больных на дому и неотложную помощь в поликлиниках

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, в ближайшее время в Ленинградской области будет прекращено оказание плановой помощи в поликлиниках и проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

Все медицинские работники первичного звена будут переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках.

Правительство передаст медикам автомобили правительственной автобазы. Это обеспечит оперативность передвижения. На первом этапе будут переданы 30 штук, при необходимости еще 30 штук.

Вам будет интересно
Все медики Ленобласти будут переведены на осмотры больных на дому и неотложную помощь в поликлиниках Ленинградская область
"Скажем «спасибо» антипрививочникам": в Ленобласти за неделю количество заболевших Covid-19 увеличилось в три раза
За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом в Ленобласти увеличилось в три раза, об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал Александр Дрозденко,...
25.01.2022 171
Автор