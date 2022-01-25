Все медики Ленобласти будут переведены на осмотры больных на дому и неотложную помощь в поликлиниках

По информации ivbg.ru, в ближайшее время в Ленинградской области будет прекращено оказание плановой помощи в поликлиниках и проведение профилактических осмотров и диспансеризации.
Все медицинские работники первичного звена будут переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках.
Правительство передаст медикам автомобили правительственной автобазы. Это обеспечит оперативность передвижения. На первом этапе будут переданы 30 штук, при необходимости еще 30 штук.
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25.01.2022 171