Все медики Ленобласти будут переведены на осмотры больных на дому и неотложную помощь в поликлиниках

По информации ivbg.ru, в ближайшее время в Ленинградской области будет прекращено оказание плановой помощи в поликлиниках и проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

Все медицинские работники первичного звена будут переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках.

Правительство передаст медикам автомобили правительственной автобазы. Это обеспечит оперативность передвижения. На первом этапе будут переданы 30 штук, при необходимости еще 30 штук.