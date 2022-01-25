За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом в Ленобласти увеличилось в три раза, об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал Александр Дрозденко, отвечая на вопрос об огромных очередях в поликлиниках.

При этом за неделю количество врачей не увеличилось.

«Чудес не бывает. Скажем «спасибо» антипрививочникам и тем, кто отказывается носить маски. К сожалению, ситуация пока лучше не станет. Даже наоборот», — добавил глава региона.

При этом в комздраве отметили, что за последние несколько дней очень сильно увеличилось число обращений за медицинской помощью. Врачи вынуждены работать по несколько смен в день, оказывая необходимую помощь пациентам.

По данным на 24 января в Ленобласти было зафиксировано 728 новых случая COVID-19. Для сравнения, в начале прошлой недели — около 300 новых заболевших. В связи с этим в регионе ужесточили короновирусные ограничения.

В Ленобласти на 19 января поставили хотя бы один компонент вакцины от Covid-19 более 981 тысячи жителей. Полностью вакцинацию прошли 934 958 человека. Прививку можно сделать в 137 пунктах вакцинации.