Садоводства Ленобласти приглашают за субсидиями

Общая сумма субсидии в 2022 году на обустройство инженерной инфраструктуры составляет 40 млн рублей.

Область компенсирует членам садоводческих товариществ жителей Ленобласти до 90% стоимости строительства или реконструкции дорог, линий газо-, водо-, электропередачи.

Прием заявок продлиться до 21 февраля включительно, подробности — на сайте.

Напомним, что СНТ Ленобласти необходимо заключить договора на вывоз мусора. За отсутствие договор предусмотрен штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. На данный момент из 3000 садоводств Ленобласти необходимые документы имеют чуть больше 2000.