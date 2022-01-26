15 человек получили травмы в результате столкновения маршрутки и фуры в Шушарах

На Московском шоссе минувшим утром автобус с пассажирами попал в ДТП с большегрузом. В аварии пострадало 15 человек.

Кадры с места происшествия очевидец выложил в социальные сети 26 января. Как стало известно, автобус «ПАЗ» столкнулся с фурой с прицепом. Предварительно известно, что порядка 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Транспортная полиция Пушкинского района Петербурга уже проводит проверку.

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Ранее появились новые подробности смертельного ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти, где также произошло столкновение автобуса и фуры.