Впервые с ноября 2020 года курс доллара достиг 80 рублей

В ходе торгов на бирже в среду, 26 января американский доллар взлетел на 1,78%.

Российская валюта падает в цене на фоне дорожающей нефти. Цена фьючерса на поставку Brent вечером, 26 января с 2014 года поднялась выше 90 американских долларов за баррель.

При этом ключевые индексы российского фондового рынка закрывают торговый день в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 3%, РТС — на 2,13%.