Впервые с ноября 2020 года курс доллара достиг 80 рублей

В ходе торгов на бирже в среду, 26 января американский доллар взлетел на 1,78%.
Российская валюта падает в цене на фоне дорожающей нефти. Цена фьючерса на поставку Brent вечером, 26 января с 2014 года поднялась выше 90 американских долларов за баррель.
При этом ключевые индексы российского фондового рынка закрывают торговый день в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 3%, РТС — на 2,13%.
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