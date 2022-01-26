Впервые с ноября 2020 года курс доллара достиг 80 рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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В ходе торгов на бирже в среду, 26 января американский доллар взлетел на 1,78%.

Российская валюта падает в цене на фоне дорожающей нефти. Цена фьючерса на поставку Brent вечером, 26 января с 2014 года поднялась выше 90 американских долларов за баррель.

При этом ключевые индексы российского фондового рынка закрывают торговый день в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 3%, РТС — на 2,13%.

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26.01.2022 85
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