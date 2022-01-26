Александр Дрозденко оценил экспонаты музея «Битва за Ленинград»

Глава 47-го региона посетил уникальный музей «Битва за Ленинград» во Всеволожском районе Ленобласти.

Коллекция комплекса уже насчитывает около 10 тысяч экспонатов. Здесь представлена самая разная военная техника, участвовавшая в битве за Ленинград. Среди них — танк, принимавший участие в легендарном бое роты старшего лейтенанта Зиновия Колобанова.

пресс-служба правительства Ленобласти губернатора 26 января. У каждого танка здесь своя судьба, каждый танк был найден поисковиками на территории Ленинградской области, и за каждым танком есть история экипажа, где и как танк воевал и потерпел поражение. Проходя мимо каждого экспоната, а большинство из них на ходу, ощущаешь эту историю. Историю страшной и великой битвы за Ленинград. Мы обсуждаем возможность сотрудничества государственных музеев и частных экспозиций при создании единого мемориального комплекса, посвящённого Ленинградской битве», ― цитируетправительства Ленобласти губернатора 26 января.

О создании музейного комплекса, который объединил «Дорогу жизни», «Музей блокады Ленинграда» и музей «Невский пятачок», мы писали в одном из своих материалов.