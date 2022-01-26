Школьница получила перелом позвоночника в результате серьезного ДТП в Петербурге — видео

Авария с множеством пострадавших произошла накануне днем в Петербурге. Виновник ДТП не получил ни одной царапины.

По информации ivbg.ru, днем, 26 января, на пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов произошло столкновение машины такси и другой иномарки.

По словам очевидцев, в происшествии серьезные травмы получила девочка-подросток, переходившая в момент столкновения машин дорогу. Предварительно известно, что у нее зафиксирован перелом позвоночника. Свидетели ЧП сообщили, что ребенок до приезда сокрой не могла пошевелиться, лежа на дороге.

У водителя такси, как передают свидетели, сильно разбита голова. Его пассажиры в лице маленькой девочки и ее мамы, к счастью, не пострадали, однако скорая помощь все равно их госпитализировала.

Как пишет автор фото, седой мужчина на кадре ниже является виновником страшной аварии. Очевидцы отметили, что он находился в шоковом состоянии, но ни травм, ни ссадин не получил.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.