Названы причины гибели двух пациентов после похода к врачу в Петербурге

По одной из версий, медики могли перепутать барий, используемый в обследовании ЖКТ, с другим веществом.

Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на свои источники вечером, 26 января.

Как стало известно, смертельная процедура четверым пациентам была проведена в Городском консультативно-диагностическом центре № 1. В результате манипуляций врачей двое человек скончались прямо в больнице, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Жертвам и пострадавшим было назначено исследование ЖКТ с применением бария. При подготовке к вмешательству врачи могли перепутать это вещество с каким-то другим.

Ранее стало известно, что по следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.