Мемный петербургский сугроб набирает обороты

Автор: Александр Селиванов
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Кажется в Санкт-Петербурге появилась новая достопримечательность.

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Мемный петербургский сугроб набирает обороты сугробы, снег, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, погода, мемы, зима
Мемный петербургский сугроб набирает обороты сугробы, снег, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, погода, мемы, зима
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В сети набирает обороты новый сугробный мемопад. Петербуржцы делают остроумные изображения с одним, теперь очень знаменитым, сугробом в городе.

Жители города благодарят коммунальщиков, ведь когда они смогут посмотреть на Эверест вблизи.

Мемы петербуржцев имеют тематику от фэнтези до известных фильмов и американских солдат на войне.

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26.01.2022 84
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