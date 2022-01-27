Мемный петербургский сугроб набирает обороты

Кажется в Санкт-Петербурге появилась новая достопримечательность.

В сети набирает обороты новый сугробный мемопад. Петербуржцы делают остроумные изображения с одним, теперь очень знаменитым, сугробом в городе.

Жители города благодарят коммунальщиков, ведь когда они смогут посмотреть на Эверест вблизи.

Мемы петербуржцев имеют тематику от фэнтези до известных фильмов и американских солдат на войне.