Мемный петербургский сугроб набирает обороты

Кажется в Санкт-Петербурге появилась новая достопримечательность.
В сети набирает обороты новый сугробный мемопад. Петербуржцы делают остроумные изображения с одним, теперь очень знаменитым, сугробом в городе.
Жители города благодарят коммунальщиков, ведь когда они смогут посмотреть на Эверест вблизи.
Мемы петербуржцев имеют тематику от фэнтези до известных фильмов и американских солдат на войне.
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