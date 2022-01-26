Трудовой десант поселка Петровское Приозерского района убрал снег возле памятника

В рамках акции «Команды заботы» ленинградские добровольцы и активисты готовы помочь своим односельчанам справиться с зимними хлопотами.

Волонтеры уже помогли расчистить снег у Дома культуры, где 27 января пройдёт акция «Памяти блокадных лет». Ещё один благородный поступок в копилке добрых дел активистов и волонтёров посёлка Петровское — уборка снега возле памятника сержанту медицинской службы Елизаветы Петровой, погибшей в 1944 году в бою за освобождение Карельского перешейка. В честь Елизаветы Петровой поселок Петяярви был переименован в Петровское.

В рамках акции «Команды заботы» волонтеры «берут шефство» за дворами ветеранов. Как уже ранее писал ivbg.ru, эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся. Так волонтеры Ленобласти вошли в десятку лучших по России. Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.