Мужчина без вести пропал в Санкт-Петербурге

О его местонахождении нет никакой информации с 23 января.

Ростом пропавший 183 см, нормального телосложения. Волосы русые, глаза зеленые. Мужчина носит усы.

Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за 2021 год. За этот непростой год поисковики приняли почти 3,5 тысяч заявок, вернули домой более 2,5 тысяч пропавших.