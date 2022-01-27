Мужчина без вести пропал в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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О его местонахождении нет никакой информации с 23 января.

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Ростом пропавший 183 см, нормального телосложения. Волосы русые, глаза зеленые. Мужчина носит усы.

Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за 2021 год. За этот непростой год поисковики приняли почти 3,5 тысяч заявок, вернули домой более 2,5 тысяч пропавших.

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17.01.2022 214
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