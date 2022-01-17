Мужчина без вести пропал в Петербурге

О его местонахождении нет никакой информации с 27 сентября 2021 года.
Ростом пропавший 172 см, худощавого телосложения. Волосы русые с проседью, глаза серые. Мужчина имел с собой черный рюкзак.
Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за 2021 год. За этот непростой год поисковики приняли почти 3,5 тысяч заявок, вернули домой более 2,5 тысяч пропавших.
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