Мужчина без вести пропал в Петербурге

О его местонахождении нет никакой информации с 27 сентября 2021 года.

Ростом пропавший 172 см, худощавого телосложения. Волосы русые с проседью, глаза серые. Мужчина имел с собой черный рюкзак.

Ранее поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за 2021 год. За этот непростой год поисковики приняли почти 3,5 тысяч заявок, вернули домой более 2,5 тысяч пропавших.