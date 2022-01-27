Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад волны омикрон-штамма COVID-19 в России с 10 февраля

В России растет заболеваемость COVID-19, но уже в ближайшее время волна пойдет на спад, такой прогноз дал вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.
Штамм коронавируса «омикрон» очень заразен и стремительно распространяется, но вызванная им волна заболеваемости COVID-19 спадет так же быстро, как поднялась, считает вирусолог.
По мнению эксперта, в России заболеваемость COVID-19 снизиться уже в десятых числах февраля.
Заражение «омикроном» часто не приводит к появлению симптомов, которые характерны для коронавирусной инфекции, добавил вирусолог.
Из-за бессимптомных носителей «омикрона», которые не обращаются за медпомощью, подъем заболеваемости, наблюдаемый в данный момент, на самом деле намного масштабнее, чем показывает статистика, полагает эксперт. В результате распространение нового штамма прекратится из-за того, что среди граждан РФ не останется достаточного числа уязвимых для него людей, прогнозирует Чумаков.
Существенная часть россиян, которые инфицированы «омикроном», приобретет иммунитет к коронавирусу, в связи с этим следующая волна COVID-19 может пройти незамеченной, добавил вирусолог.
— Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной, — предположил Чумаков.
Однако большинство врачей рекомендуют прививаться от коронавируса для снижения риска заражения, а также чтобы избежать опасных форм COVID-19.