Врачи Петербурга нуждаются в помощи автоволонтеров

Из-за роста заболеваемости коронавирусом медработникам нужна поддержка транспортом — в Петербурге вновь заработал проект «Подвези врача».

«Помощь волонтеров всегда важна и востребована, но в период пандемии особенно. <…> Сейчас очень нужна помощь автоволонтеров, чтобы участковые врачи могли быстрее добраться на вызовы к пациентам, а заболевшие – скорее получать медицинскую помощь», – сказал Александр Беглов.

С каждым днем у врачей все больше вызовов на дом: помимо оказания помощи им необходимо делать огромное количество ПЦР-тестов и прививок на дому. С начала работы проекта к автоволонтерам присоединились 200 петебуржцев. С их помощью медики добрались до 8 286 пациентам, провели больше 2 350 часов личного времени и проехали больше 9 128 км.

Напомним, с 28 января в Петербурге вводят новые ковид-ограничения. В основном они коснутся работы кружков, секций, спортивных мероприятий.