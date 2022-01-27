«Госуслуги» и «ВКонтакте» будут доступны даже при нулевом балансе

Операторы будут обязаны предоставлять бесплатный доступ.

Перечень социально значимых ресурсов пополнился порталами «Госуслуги» и «Вконтакте». Об этом рассказал депутат Александр Хинштейн в своем Telegram.

— Почему «Госуслуги» — понятно. Что касается ВК, то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и «одно окно» для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тысяч пабликов органов власти и госучреждений, — Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Стоит уточнить, что на данный момент обсуждается внесение в перечень еще одной популярной социальной сети — «Одноклассники», а также нескольких сайтов органов власти.