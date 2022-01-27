За 2021 год в Ленобласти ликвидировано 1060 несанкционированных свалок

Общий объем вывезенного за год мусора составил 143 тысяч кубометров

Больше половины (62% ) убранных отходов нелегально располагались на землях лесного фонда, более 20% ― на муниципальной территории. Вывозом в итоге пришлось заниматься за свой счет владельцам участков.

«Окончательно расстаться с таким явлением, как свалки в лесах и на обочинах дорог, позволит строительство новых современных станций переработки, а также заключение договоров на вывоз отходов со всеми без исключения садоводствами Ленинградской области и юридическими лицами», — подчеркнули в администрации 47 региона.

Отметим, что за последние два года в Ленобласти наблюдается положительная динамика — число несанкционированных свалок сократилось в два раза. Добиться такого результата помогла профилактика. Неравнодушные жители стали чаще обращаться в полицию непосредственно в момент сброса отходов, фото и видеофиксации процесса правонарушения. Это зачастую останавливает нарушителей.

За 2020 год лесными инспекторами проведено более 36 тысяч патрулирований. Ликвидировано 600 свалок. В ходе рейдов, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции и арендаторами лесных участков лесные инспекторы выявили более 900 нарушений, в настоящее время возбуждено более 650 административных дел, наложено штрафов на сумму больше 127,8 млн руб.

О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.