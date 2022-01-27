Александр Дрозденко вручил награду почетному автоволонтеру

Губернатор Ленобласти наградил Валерия Исакова знаком отличия «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области».

Валерий Семенович — житель блокадного Ленинграда, получил сегодня, 27 января, заслуженную награду и поздравления с Днём полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Служу Ленинградской области», — бодро ответил Валерий Семёнович, принимая их рук главы региона знак отличия.

В течение всех месяцев пандемии Валерий Семенович работал автоволонтером — возил медицинских работников на вызовы, помогал своим односельчанам, оказавшимся в самоизоляции. Кроме того Валерий Семенович основатель уникального музея, посвященного блокаде Ленинграда и истории жизни людей осаждённого города.

Напомним, что 27 января 1944 года после более чем двух лет голода, холода и страданий Ленинград был освобождён советскими войсками от плотного кольца фашистских захватчиков. За это тяжелейшее время погибли сотни тысяч жителей, были разрушены десятки памятников архитектуры, облик многих из которых утрачен навсегда… но город не сдался. Ivbg.ru отдаёт дань памяти героизму, проявленному жителями блокадного Ленинграда и советскими солдатами и предлагает своим читателям взглянуть на инфографику с цифрами самых трагичных страниц в истории Северной столицы.