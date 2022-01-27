В Тихвине 71-летнему убийце жены и подруги дали 12 лет тюрьмы

Обе расправы он совершил с разницей в пол года. Столько же времени он получал пенсию за убитую и расчлененную им супругу.

Об итогах судебного заседания над пожилым жестоким убийцей рассказала пресс-служба Прокуратуры Ленобласти в четверг, 27 января.

По материалам следствия, в конце июля 2020 года, пенсионер сдавил шею своей супруги тканевым тросом. В результате этого смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело ножом и сбросил в акваторию реки Сясь пакеты с частями тела убитой жены.

Спустя 5 месяцев, в канун наступающего 2020 года подобным образом пожилой убийца расправился и со своей знакомой. У нее в квартире он повалил жертву на пол и задушил. После этого пенсионер переместил тело в ванную и наполнил ее водой, чтобы инсценировать утопление.

Кроме того, осужденный по доверенности с июля по декабрь 2020 года получал пенсию за свою давно покойную супругу. В общей сложности он заполучил более 82 тысяч рублей.

Суд приговорил убийцу и мошенника к 12 годам колонии строго режима.