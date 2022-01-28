Стали известны необычные вакансии в Ленобласти

Также известна зарплата на этих должностях.
По информации hh.ru, с начала года в Ленобласти разместили в 3,5 раза больше вакансии, чем в этот же период 2021 года.
Вот список самых редких или необычных из них:
- Грумер, до 80 000 руб. до вычета налогов
- Тренер по художественной гимнастике, до 45 000 руб. на руки
- Обработчик рыбы (Гатчина), до 58 500 руб. до вычета налогов
- Фаршесоставитель, до 58 500 руб. до вычета налогов
- Психолог в пансионат, от 25 000 руб. до вычета налогов
- Осмотрщик-ремонтник вагонов, до 45 000 руб. до вычета налогов
- Агент по мониторингу цен, до 20 000 руб. на руки
- Дояр / доярка, до 45 000 руб. на руки
- Инженер-химик, от 65 000 руб. на руки
- Химик-аналитик, от 65 000 руб. до вычета налогов
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21.01.2022 292