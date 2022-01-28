Стали известны необычные вакансии в Ленобласти

Также известна зарплата на этих должностях.

По информации hh.ru, с начала года в Ленобласти разместили в 3,5 раза больше вакансии, чем в этот же период 2021 года.

Вот список самых редких или необычных из них:

Грумер, до 80 000 руб. до вычета налогов

Тренер по художественной гимнастике, до 45 000 руб. на руки

Обработчик рыбы (Гатчина), до 58 500 руб. до вычета налогов

Фаршесоставитель, до 58 500 руб. до вычета налогов

Психолог в пансионат, от 25 000 руб. до вычета налогов

Осмотрщик-ремонтник вагонов, до 45 000 руб. до вычета налогов

Агент по мониторингу цен, до 20 000 руб. на руки

Дояр / доярка, до 45 000 руб. на руки

Инженер-химик, от 65 000 руб. на руки

Химик-аналитик, от 65 000 руб. до вычета налогов