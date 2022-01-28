Минфин предложил правила регулирования криптовалюты в России

Министерство рассказало о своей концепции регулирования криптовалют в России. В частности, речь идет о новых правилах, уже поступивших в аппарат правительства.

Как передает РБК со ссылкой на документ, в министерстве предлагают проводить все криптооперации через российские банки, устанавливать каждого участника сделки и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Письмо соответствующего содержания было направлено на имя заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

До этого Минфин поддержал инициативу о регулировании рынка криптовалюты, говоря о том, что существует необходимость держать под контролем эту сферу, но не запрещать ее. Об этом заявлял директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.