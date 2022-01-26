Путин призвал правительство и ЦБ оперативно решить судьбу криптовалют в России

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что решение касаемо криптовалют необходимо подготовить в ближайшее время.
Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 января.
Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция. Связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски и, прежде всего, для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы , — цитирует агентство главу государства.
При этом Путин акцентировал внимание правительства на том, что в России есть конкурентоспособность с другими странами в сфере добычи электронной валюты. Одной из них являются хорошие специалисты.
В ходе совещания президент дал указание правительству оперативно провести диалог с Центробанком на эту тему и прийти к единому решению.
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