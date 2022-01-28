ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт граждан. Разработана схема, в которой используются фишинговые сайты под видом сервисов продажи билетов на концерт.

После того как жертва вводит данные о банковской карте, вместо билета происходит покупка подписки на мошеннический сайт. После этого деньги начинают списываться со счета банковской карты небольшими транзакциями. Интервалы между операциями составляют несколько секунд. Списания производятся до полного обнуления счета, пишут РБК.

Ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров отметил, что это первые схемы, которые ориентированы на опустошающее многократное списание денег. Ранее такие схемы зафиксированы не были.

Эксперты предупреждают, что в российском сегменте Google содержится большое количество рекламы со ссылками для перехода на сайты поддельных банков или зараженные веб-адреса.