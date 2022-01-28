Россиян предупредили о подорожании газированных напитков и соков на 8-25%

Цены на продукцию могут вырасти на 4-20%. О предстоящем изменении цен сообщили сразу несколько лидеров рынка в категории напитков.

В разговоре с «Известями» представители одной из торговых сетей сообщили, что к ним поступили письма, в которых производители проинформировали ретейлера о повышении цен.

Вместе с этим, как пишет издание, рост цен на соки и газировку ожидается в районе от 4 до 20%. Подорожание будет зависеть от бренда. В сети пока не приняли новые условия, вероятно, это произойдет в ближайшее время.

Что касается причин, то, как пояснил источник в отрасли, рост цен связан с увеличением расходов на логистику, упаковку и импортное сырье. Еще одна причина – введение маркировки продукции.

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Со своей стороны в Минэкономразвития заявили, что одним из основных компонентов сладкой газировки является сахар, цена которого в течение года на мировых рынках выросла на 37,5%.