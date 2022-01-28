Фото: массовая авария с одним погибшим произошла в Волховском районе

Очевидец поделился кадрами жуткой аварии на 105-м км трассы «Кола». Предварительно известно об одном погибшем.

Как стало известно, столкновение трех грузовых и двух легковых автомобилей произошло в районе 11:00 28 января у деревни Кисельня Волховского района. Согласно данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в происшествии погиб один человек.

Движение на данном участке из-за ДТП осуществляется в реверсивном режиме. Обстоятельства трагедии выясняются.