Фото: массовая авария с одним погибшим произошла в Волховском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами жуткой аварии на 105-м км трассы «Кола». Предварительно известно об одном погибшем.

Как стало известно, столкновение трех грузовых и двух легковых автомобилей произошло в районе 11:00 28 января у деревни Кисельня Волховского района. Согласно данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в происшествии погиб один человек.

Движение на данном участке из-за ДТП осуществляется в реверсивном режиме. Обстоятельства трагедии выясняются.

Фото: массовая авария с одним погибшим произошла в Волховском районе погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Волховский район, авария
Фото: массовая авария с одним погибшим произошла в Волховском районе погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Волховский район, авария
Фото: массовая авария с одним погибшим произошла в Волховском районе погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Волховский район, авария
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Фото: массовая авария с одним погибшим произошла в Волховском районе погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Волховский район, авария
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