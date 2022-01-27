Видео: полицейский спас трехлетнюю девочку, едва не утонувшую в Неве

Катания на «ватрушке» рядом с Невой в Петербурге едва не закончились трагедией. К счастью, рядом оказался полицейский, который вытащил тонущего ребенка из ледяной воды.

Как стало известно, инцидент произошел в среду, 26 января в Петербурге. Трехлетняя девочка у дома на Рыбацком проспекте каталась вместе с отцом на «ватрушке». Однако во время очередного съезда с горки ребенок оказалась на Неве и провалилась под лед. Спасать девочку бросился отец.

У 37-летнего родителя не получалось вытащить свою дочь из воды. В этот момент на помощь прибыл сотрудник полиции, который и вызволил ребенка из ледяной ловушки.

К слову, на отца пострадавшей составили административный протокол.