В Петербурге началась кампания по вакцинации подростков

За первые пол дня процедур успели привить 72 ребенка.

Информация об этом появилась после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 января.

В пятницу, 28 января, в Северной столице стартовала кампания по вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Как поделился губернатор города Александр Беглов, за пол дня детские поликлиники привили 72 ребёнка.

В поликлиниках работает 59 кабинетов для добровольной вакцинации подростков. В начале недели в город поступила партия вакцины для подростков в количестве 2880 комплектов доз, — заявил Беглов.

На данный момент действует 60 прививочных кабинетов в детских поликлиниках города.