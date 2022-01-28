В Петербурге задержали главврача клиники, где погибли трое пациентов

В Петербурге 28 января задержан главный врач клиники, где трое пациентов погибли после обследования желудка. Уголовное дело возбудили по двум статьям.

По версии следствия, подозреваемый, возглавляя консультативно-диагностическом центре №1, в течение длительного время оказывал медицинские услуги пациентам, используя контрафактный препарат вместо сертифицированного, сообщает пресс-служба следкома.

В результате пострадали более 20 пациентов: шестеро из них были госпитализированы в больницу, трое из которых, несмотря на усилия медиков, скончались.

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Возбуждено уголовное дело по по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.

Следователи также устанавливают производителей контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается.