Велосипед по цене автомобиля остановили на границе с Латвией – фото

На автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Псковской области таможенники остановили гражданина Республики Беларусь. Мужчина в грузовом отсеке вез в Россию многоскоростной электровелосипед.
Велосипед не был задекларирован по установленной форме. По предварительным оценкам, его стоимость – свыше 680 тысяч рублей. Вес велосипеда – около 34 килограммов.
Двухколесный транспорт изъят из-за отсутствия декларации. На водителя заведено административное дело.
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09.01.2022 3250