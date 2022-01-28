Велосипед по цене автомобиля остановили на границе с Латвией – фото

На автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Псковской области таможенники остановили гражданина Республики Беларусь. Мужчина в грузовом отсеке вез в Россию многоскоростной электровелосипед.

Велосипед не был задекларирован по установленной форме. По предварительным оценкам, его стоимость – свыше 680 тысяч рублей. Вес велосипеда – около 34 килограммов.

Двухколесный транспорт изъят из-за отсутствия декларации. На водителя заведено административное дело.